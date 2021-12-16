Анна Кузнецова: «Единая Россия» сняла часть вопросов перед рассмотрением законопроекта о медицинских сертификатах

Людей, переболевших COVID-19, но не прошедших вакцинацию, уравняют в правах, отметила в четверг, 16 декабря вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«Единой России» удалось снять часть вопросов перед рассмотрением законопроекта о медицинских сертификатах. Людей, переболевших COVID-19, но не прошедших вакцинацию, уравняют в правах, отметила в четверг, 16 декабря вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Перед пленарным заседанием нижней палаты парламента глава Комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи отметила, что необходимо исключить нарушения прав граждан и предусмотреть обязательства государства по созданию условий для реализации документа.

- Вопрос по прохождению в различные учреждения по ПЦР-тестам, вопросы по различным ситуациям, возникающим в семьях. Это огромное количество людей, где по России совершенно разная социальная инфраструктура, - рассказала Анна Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что для правильной реализации этих мер необходима постоянная обратная связь.

- Нужно точно, как сказал Президент, оценить эффективность предложений, их действенность, и не спеша, исходя из анализа ситуации, принять самые верные, точные решения, - сообщила Анна Кузнецова.

Напомним, ранее по предложению «Единой России» законопроект об использовании медицинских сертификатов на транспорте сняли с рассмотрения в Государственной Думе. Также в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой единороссы выступили в защиту прав россиян, которые затрагивает законопроект о медицинских сертификатах. После общественных обсуждений представители партии подготовили инициативы, защищающие права людей и гарантирующие их безопасность и здоровье. Так, «Единая Россия» предлагает защитить права граждан, переболевших коронавирусом бессимптомно, сделать более конкретным список оснований для медицинского отвода от прививки против COVID-19. Единороссы также настаивают на введении дополнительных защитных мер для посетителей при проведении массовых мероприятий.

Ранее вице-спикер Татьяна Голикова заявила, что в России необходимо пересчитать число граждан, переболевших коронавирусом бессимптомно. Это нужно, чтобы отследить реальную статистику, ведь многие из перенесших ковид на ногах не обращались за медицинской помощью. Сдача теста на антитела, а также получение сертификата переболевшего в случае подтверждения перенесенной болезни будут добровольными, отметила Татьяна Голикова. По ее словам, это будет своего рода амнистией, «и каждый такую амнистию проведет по собственному желанию».