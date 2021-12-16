МИД РФ сравнил военные действия в киберпространстве с Третьей мировой войной

В МИД России сравнили военные действия в киберпространстве с Третьей мировой войной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор департамента Министерства иностранных дел России Андрей Крутских заявил о военных действиях в киберпространстве.

- Война идёт, и она идёт очень интенсивно, и как бы мы ни пытались говорить, что все это замаскированно... На самом деле действительно военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе. И в общем в СМИ правильно говорят, что это уже третья мировая война, — сказал он.

В данный момент стоит вопрос об ущербе в результате этих действий, и кто станет проигравшим, добавил дипломат. Сейчас Россия ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки в рамках ООН, чтобы сгладить последствия военных действий, однако диалог продвигается очень сложно, отметил Крутских.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона не видит никакого прогресса в отношениях с США, за исключением запуска структурированных диалогов по вооружениям и кибербезопасности. Стороны только создали каналы диалога, и гарантированно говорить, что РФ и США в процессе выйдут на какие-то глобальные, значимые, прорывные решения, преждевременно, отметил он. Дипломат также добавил, что Москва в диалоге с Америкой не намерена ставить обсуждение визовых проблем в зависимость от диалога по безопасности.