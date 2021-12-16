МИД РФ примет ответные меры на высылку российских дипломатов из Германии

Россия называет "голословными и полностью оторванными от реальности" обвинения немецкой стороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило разочарование по поводу обвинительного приговора гражданину России Вадиму Соколову и связанной с этим делом высылкой двоих российских дипломатов, которых объявили персонами нон-грата.

"Глубоко разочарованы, что Правительство ФРГ приняло решение осуществить под предлогом упомянутого судебного вердикта очередную недружественную акцию в адрес Российской Федерации, объявив "persona non grata" двух дипломатических сотрудников Посольства России в Германии, которые не имели и не могли иметь к "делу З.Хангошвили" никакого отношения, о чём немецким властям хорошо известно", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Дипломаты уточнили, что российская сторона обязательно примет ответные меры в адрес Берлина.

В МИД РФ также подчеркнули, что отвергают "голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З.Хангошвили".

Министерство настаивает, что в ходе расследования имела место подтасовка фактов под единственную версию, которую "сконструировали при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур". В МИД России подчеркнули, что показания свидетелей были даны под давлением, а "псевдодоказательные материалы" получены "нелегальным и даже открыто противозаконным путем".

Как ранее писал сайт kp.ru, два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Германии. Об этом объявила в среду 15 декабря руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок. В министерство иностранных дел Германии был вызван посол Российской Федерации, которому было объявлено, что два дипломата являются нежелательными персонами в ФРГ. Анналена Бербок заявила, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Напомним, в полдень 23 августа 2019 года велосипедист, неспешно проезжавший по парку Малый Тиргартен, дважды выстрелил из пистолета в прохожего - сначала в спину, а затем - в голову. Эта расправа произошла на глазах у десятка случайных свидетелей.

Велосипедист попытался скрыться. Он избавился от парика, бросил в протекающую неподалеку реку Шпрее велосипед и пистолет и пересел на заранее подготовленный мопед. Но убийца привлек слишком много внимания, поэтому полиция задержала подозреваемого уже через несколько часов.

Им оказался 49-летний россиянин. Жертвой россиянина стал 41-летний Зелимхан Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья Грузии. Прошлое у Хангошвили "боевое". Во время второй чеченской кампании он был полевым командиром и воевал на стороне Аслана Масхадова и главного чеченского боевика Шамиля Басаева.

В 2008 году он собрал группу из 200 добровольцев, которые участвовали в боевых действиях на стороне Грузии во время грузино-осетинского конфликта. При этом сам Зелимхан участия в боях не принимал.

В России Хангошвили объявили в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Последние годы бывший боевик провел в Грузии, а в 2016 году запросил политическое убежище в Германии. Это случилось после того, как в 2015 году на него было совершено покушение в Тбилиси.