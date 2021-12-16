Боррель сообщил, что Евросоюз готовит полный набор санкций против России

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Европейский союз готовит полный набор санкций в отношении России, что будет обсуждаться в четверг, 16 декабря, на саммите Евросоюза. Такое заявление сделал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, отметив, что не может сказать, какие именно ограничения будут обсуждать.

«Я не могу этого сказать (какие именно санкции), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций», - сказал дипломат по прибытии на встречу лидеров 27 стран сообщества в Брюсселе.

Напомним, накануне премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на саммите Европейского союза предложит обсудить санкции против газопровода «Северный поток - 2». По мнению политика, данный вопрос актуален на фоне якобы угрозы вторжения России на Украину.

При этом, как писал сайт kp.ru, Москва неоднократно опровергала сообщения западной прессы о якобы готовящемся «вторжении» на Украину. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона никогда не планировала ни на кого нападать.