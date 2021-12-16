Песков назвал высокую инфляцию темой для обеспокоенности Кремля

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что высокая инфляция является темой для обеспокоенности. Об этом официальный представитель Кремля заявил, отвечая на вопрос журналистов в четверг, 16 декабря 2021 года.

"Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает, - объяснил Песков. - И это давление в мировой экономике также ощущается, не менее, а может быть даже где-то еще более сильно. В этом плане, да, это тема для обеспокоенности".

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что правительство делает все возможное, чтобы вернуть рост цен к запланированным показателям. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 18 ноября, заявила, что инфляция к концу 2021 года составит от 7,4 процента до 7,9 процента.