Авиалайнер МС-21-300 успешно выполнил первый тренировочный полет

Фото: Instagram/airport_irkutsk

Среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения МС-21-300 успешно сел в аэропорту Иркутска после первого тренировочного полета из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что это были первые контрольные испытания лайнера, в ходе которых воздушное судно преодолело четыре тысячи километров. Во время испытаний экипаж проверил надежность работы двигателей, оборудования и функциональных систем самолета.

«Первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошёл успешно. Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и преодолев более 4000 км, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 местного времени», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram ажропорта.

Уточняется, что самолет МС-21 могут запустить в серию уже в следующем году.

МС-21 является среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским лайнером нового поколения, который ориентирован на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. Первые шесть судов должны быть переданы заказчику авиакомпании «Россия» в следующем году.