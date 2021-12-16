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Наука16 декабря 2021 10:18

Рогозин поручил нарастить производство кораблей "Союз-МС" для космического туризма

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что заработанные деньги пустят на модернизацию отрасли
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Отправка космических туристов на МКС приносит хороший доход

Отправка космических туристов на МКС приносит хороший доход

Фото: REUTERS

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил увеличить производство космических кораблей "Союз МС" до четырех в год. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Поручаю РКК "Энергия" внести в госкорпорацию "Роскосмос" конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырех пилотируемых кораблей в год", - заявил Рогозин.

Решение связано с необходимостью развивать космический туризм, который приносит хороший доход. Заработанные на этом средства планируется направить на модернизацию ракетно-космической отрасли, констатировал Рогозин.

Напомним, российский космонавт Александр Мисуркин и космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано отправились в космос с космодрома "Байконур" на пилотируемом корабле "Союз МС-20" в среду, 8 декабря 2021 года. Видеозапись пуска опубликовал Роскосмос. Полет прошел в штатном режиме.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Главкосмос" заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые отправятся в космос на кораблях "Союз" в 2024 году. Такое заявление сделал генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.