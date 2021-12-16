В Кремле категорически не согласны с выводами суда Берлина по делу об убийстве Хангошвили

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва категорически не согласна с вынесенным в Берлине решением по делу об убийстве в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Такое заявление в четверг, 16 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой», - заявил представитель Кремля.

Песков назвал высылку российских дипломатов неприятным эпизодом в отношениях Москвы и Берлина, но отметил, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил Песков.

«Этот эпизод … относится к эпизодам неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером Германии», - сообщил он.

Напомним, в минувшую среду, 15 декабря, Высший суд Берлина вынес приговор по делу об убийстве Хангошвилиос. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур России, и россиянин был приговорен к пожизненному сроку, а МИД ФРГ объявил о высылке двух сотрудников российского посольства. Шольц назвал правильным данное решение.