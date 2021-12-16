Мэр Ярославля Владимир Волков госпитализирован в тяжелом состоянии

Мэр Ярославля Владимир Волков / ФОТО: "ВКонтакте"

Мэра Ярославля Владимира Волкова госпитализировали в Ярославскую областную клиническую больницу в четверг, 16 декабря 2021 года. Как сообщает "КП-Ярославль", врачи оценивают состояние градоначальника как стабильно тяжелое.

"Владимир Волков находится под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии", - уточнил главврач медучреждения Александр Корнилов, не назвав диагноз чиновника.

Глава города тут же поспешил успокоить горожан и опубликовал небольшой пост на своей странице в Instagram, в котором подчеркнул, что чувствует себя уже лучше, а также поблагодарил жителей Ярославля за поддержку.

"Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает!", - написал Волков.

Когда Волков будет выписан по выздоровлению и сможет вернуться к исполнению обязанностей мэра областной столицы пока неизвестно.