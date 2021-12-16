Глава Приамурья Василий Орлов: «Необходимо установить точное количество жилых домов, которые попадут в зоны затопления»

До конца 2022 года в Приамурье подсчитают точное количество жилых домов, попадающих в зоны затопления. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

До конца 2022 года в Приамурье подсчитают точное количество жилых домов, попадающих в зоны затопления. Почти каждый год из-за особенностей климата и почв регион страдает от наводнений. Паводок, накрывший Амурскую область минувшим летом, оказался самым серьезным за последние несколько лет. По словам губернатора Василия Орлова, подсчет числа жилых домов, попадающих в зоны затопления, поможет определить количество семей, которые необходимо переселить в более безопасные места. Василий Орлов дал поручение профильным министерствам определить границы опасных территорий в 213 населенных пунктах области.

- Необходимо установить точное количество жилых домов, которые попадут в зоны затопления. В дальнейшем, при рассмотрении возможности расселения людей из подтопляемых территорий, нам нужно понимать, о каком количестве семей идет речь, и какие средства это требуются, - подчеркнул губернатор Амурской области.

В настоящий момент границы зон затопления уже установили в 25 населенных пунктах области. До 25 декабря эта работа будет завершена еще в 31 поселении. Уже прошли конкурсы на выполнение работ по установлению границ зон затопления на территориях 12 населенных пунктов. Они будут завершены в августе 2022 года.

В границах зон затопления действую определенные ограничения. Так, например, там запрещается строить жилье, сооружения и объекты экономики без инженерной защиты. Эти меры помогают снизить до минимума ущерб, наносимый стихией. За последние семь лет в Амурской области случились четыре наводнения, самым разрушительным из которых стал паводок текущего года. Прогноз экспертов однозначен: региону нужно принимать меры по защите людей от дальнейших подтоплений.

Напомним, вчера Госдума приняла законопроект об обязательной эвакуации граждан из зоны ЧС, инициатором которого выступала Амурская область. Губернатор региона Василий Орлов неоднократно поднимал эту тему и предлагал ввести подобные меры. 14 декабря депутаты нижней палаты российского парламента одобрили его во втором чтении. Законопроект обязывает людей эвакуироваться с территории после объявления на ней режима чрезвычайной ситуации. За невыполнение этого требования предусмотрены штрафы от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Новый закон направлен на защиту жизни и здоровья людей, оказавшихся в опасной ситуации, например, в зоне подтопления, но не желающих покидать свои дома. Как отмечается в законопроекте, эвакуация будет проводиться только в случае реальной угрозы жизни и здоровью граждан. Людей будут эвакуировать в пункты временного размещения, которые находятся в безопасных местах. Также по желанию жители могут поселиться у своих родственников или знакомых, проживающих за пределами зоны ЧС.

- Пробел в законодательстве, который допускает, что люди сознательно подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни своих детей, жизни спасателей, нужно устранять. Мы совместно с депутатами направляли законодательную инициативу в федеральные структуры и рады, что она нашла поддержку, - отметил ранее Василий Орлов.