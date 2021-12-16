Мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ, не верит, что мог убить двух человек Фото: Александр РОГОЗА

Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов заявил о желании лично присутствовать при судмедэкспертизе застреленных им людей. Об этом рассказала член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.

- Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, «не могли быть смертельными», — написала она в Facebook.

Напомним, днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице один из посетителей открыл стрельбу. Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. Сообщалось, что на месте погибли два человека. Позже мэр Москвы Сергей Собянин в «Твиттере» подтвердил эту информацию. Глава города рассказал, что нападавший задержан, и принес соболезнования семьям погибших и раненых. Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Стрелявший будет направлен на психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, в момент нападения и задержания мужчина находился в неадекватном состоянии.