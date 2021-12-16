ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V" в первом квартале 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в первом квартале следующего года. Такое заявление в четверг, 16 декабря сделал руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, отметив, что сфера здоровья, включая вакцинацию, должна быть вне политики.

Представитель организации заявил, что разделяет оптимизм президента России Владимира Путина о том, что ВОЗ в ближайшее время включит «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. «В октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ», - отметил он в интервью RT.

Клюге также заявил, что в первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, направленного до конца текущего года.

Как писал сайт kp.ru, в минувший вторник, 14 декабря, в Кремле подтвердили, что Россия пока не предоставила ВОЗ всей информации для одобрения вакцины «Спутника V», однако подчеркнули, что работа продолжается.