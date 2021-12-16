Анна Попова рассказала, кому можно веселиться в Новый год без страха заболеть коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Радио "Комсомольская правда" ответила на вопрос, можно ли россиянам петь и танцевать в Новый год без маски. По ее словам, такое позволительно вакцинированным, так как риск заболеть для них минимальный, а вот остальным лучше неукоснительно соблюдать все антиковидные ограничения и меры безопасности.

"Можно делать все, но нужно иметь в виду, что, если вы привиты или недавно переболели, то риски минимальные, - констатировала Попова. - А вот если кто-то из тех, кто за столом веселится, кто пляшет, но иммунитета не выработал, то он, к сожалению, имеет большой шанс на весьма печальные последствия".

Она также обратила внимание, что когда человек форсированно вдыхает воздух, риск подхватить вирус немного выше. А при громком разговоре или пении такие вдохи происходят чаще, то есть и риск заболеть выше.

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