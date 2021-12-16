Голикова сообщила, что 76,4 миллиона россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила 76,4 миллиона россиян привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

- Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет на сегодняшний день 76,4 миллиона человек, — сообщила она на пленарном заседании Государственной думы.

При этом полностью вакцинированы от коронавируса 70,4 миллиона человек.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что в России зарегистрировали уже 25 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Заболевание выявили в Москве, Московской области, а также городах Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 28 486 случаев COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 10 131 646 случаев. Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заразились 3 322 человека. Далее идет Санкт-Петербург с 1 992 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область, где выявили 1 262 случая. Кроме того, медики зафиксировали 1 133 летальных исхода. Еще 37 155 человек выписали из больницы после болезни.