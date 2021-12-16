Hyundai Matrix, Kia Picanto и Toyota Auris стали самыми угоняемыми автомобилями в России

Hyundai Matrix, Kia Picanto и Toyota Auris стали самыми угоняемыми марками автомобилей в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека" перечислили автомобили, которые реже всего угоняют в России.

Так, рейтинг возглавили субкомпактвэн Hyundai Matrix, хэтчбек Kia Picanto и автомобиль Toyota модели Auris, сообщает "Газета.ru".

Эксперты также выяснили, что реже всего автомобили угоняют Вологодской области, Алтайском крае и Башкортостане. Обратная ситуация наблюдается в Москве и Московской области, Чеченской Республике и Курской области.

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказывал, что сейчас от угона не застрахован практически ни один автомобиль. По его мнению, быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на авто с дистанционным управлением, передает телеканал "360".

Ранее эксперты назвали имена чаще всего страдающих от угона машин россиян. Так, в 2021 году чаще всего авто похищали у водителей по имени Артем и Ксения - частота угонов составила 0,4% и 0,8% соответственно, рассказывают "Известия"