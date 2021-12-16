"Мостотрест" построит яхтенную марину в Балаклавской бухте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Севастополя и «Мостотрест» подписали контракт о строительстве яхтенной марины в Балаклавской бухте. Стоимость работ составит почти 9,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«Проект строительства яхтенной марины, который является первым этапом комплексного развития Балаклавской бухты, получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Цена контракта – 9,367 миллиардов рублей», - заявила пресс-служба.

Уточняется, что работы начнутся в следующем году с Таврической набережной, где будут заменены и приведены в порядок инженерные сети и гидротехнические сооружения, после чего проведут благоустройство территории. Позже приступят к работам на набережной Назукина.

Для контроля работ собираются создать наблюдательный совет, в который войдут все заинтересованные представители, такие как судовладельцы, общественные деятели и предприниматели.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Балаклавская бухта уже на сегодняшний день является «центром притяжения для гостей и жителей города», а реконструкция позволит «кратно увеличить турпоток и инвестиции в территорию».

Гендиректор «Мостотреста» Александр Подерёгин назвал главной задачей компании качественное проведение работы, со сдачей в срок и с минимальным дискомфортом для местных жителей.

«Стройка - это трудоемкий, шумный процесс, который связан с некоторыми ограничениями. Рассчитываем на понимание горожан, мы готовы к диалогу с ними по всем сложным вопросам», - заявил он, добавив, что шумные работы будут проводится только в дневное время.

Ранее спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев назвал важным моментом то, что в реализации крупного регионального проекта будет участвовать местное население, отметив, строительство марины в Балаклаве даст новые рабочие места.