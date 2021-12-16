Голикова не исключила упрощенной регистрации новой вакцины от коронавируса штамма "омикрон" в случае необходимости

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Упрощенная регистрация новой вакцины от коронавируса в России возможна, если выяснится, что для защиты от штамма коронавируса "омикрон" требуется другой препарат, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в четверг, 16 декабря, на пленарном заседании в Государственной думе РФ.

По ее словам, особую процедура регистрации предусмотрена в связи с возникновением чрезвычайной ситуацией.

Как ранее писал сайт kp.ru, Татьяна Голикова сообщила, что информация об эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции против "омикрона" появятся в ближайшие две недели.

Напомним, недавно ученые Южно-Африканской Республики провели исследование, по результатом которого сообщили о низкой эффективности вакцины Pfizer против штамма "омикрон" коронавирусной инфекции. При этом специалисты уточнили, что препарат может спасти от тяжелого течения болезни.