Мишустин сообщил, что уровень газификации в России превысил 72%

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень газификации в России на сегодняшний день превысил 72%. Такое заявление в четверг, 16 декабря, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Глава кабмина заявил, что сейчас «крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов», а также упрощать процедуры их размещения, ввода в эксплуатацию и регистрацию для того, чтобы «люди и бизнес смогли быстрее получить доступ к такому источнику тепла и энергии». По его словам, это имеет большое значение для обеспечения бесперебойной работы предприятий и комфорта жизни граждан.

Мишустин также отметил, что тема газификации затрагивает многих граждан, а президент России ранее поставил ряд задач в данной сфере, среди которых бесплатное доведению газа до границ участков. Как отметил премьер, кабмин уделяет данному направлению особое внимание, уже удалось поменять подход к решению вопроса газификации.

Напомним, сегодня, 16 декабря, появилось сообщение, что газовые хранилища в Германии заполнены ниже уровня в 60%, что стало исторически низким показателем за последние несколько лет.