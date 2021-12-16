Стала известна причина столкновения самолета с машиной "Шереметьево"

Причиной столкновения самолета с машиной в Шереметьево стали действия пилота Фото: принтскрин видео.

Стала известна причина столкновения самолета с противообледенительной машиной в московском аэропорту "Шереметьево".

По словам источника "Пятого канала", капитан начал рулежку самолета без команды диспетчера. В результате инцидента пострадал оператор машины, он был экстренно госпитализирован.

"Да, рейс задержали, немножко не вылетели. Перевернулся на взлетной полосе омыватель, особо ничего такого серьезного нет. Компания добросовестно делает работу, дают ваучеры на питание, пытаются вникнуть", - рассказал один из пассажиров.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. На место прибыли эксперты для выяснения всех обстоятельств ЧП, сообщает "Российская газета".

Напомним, в аэропорту Шереметьево в Москве самолет, вылетающий в Мексику, перевернул поливальную машину, которая от столкновения с лайнером упала на бок, передает Life.ru.