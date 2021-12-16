Опрос: около трети россиян не употребляют алкоголь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России более половины граждан (69%) употребляют спиртное хотя бы иногда, но треть россиян (31%) сообщили, что никогда не пьет алкогольные напитки. Соответствующие результаты показал опрос ВЦИОМ.

Согласно приведенным данным, спиртное употребляют 75% граждан в возрасте от 35 до 44 лет. Трезвый образ жизни ведут 34% россиян в возрасте 25–34 лет и такая же доля в группе респондентов старше 60 лет.

Отмечается, что женщины чаще мужчин заявили, что считают алкоголь неприемлемым, 33% и 28% опрошенных соответственно.

Самый популярный считают в России назвали водку, которую назвали 59% респондентов. О наибольшей популярности водки в России сообщили россияне всех возрастов. Около половины (48%) назвали самым популярным алкогольным напитком пиво, 21% - вино и шампанское, 19% - самогон, а 15% - коньяк. Отмечается, что пиво чаще всего называли молодые люди и опрошенные среднего возраста, а вино пользуется популярно среди молодежи.

Опрос провели 11 декабря по телефону среди 1 600 совершеннолетних граждан.