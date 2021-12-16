Голикова сообщила, что Россия не получала обращений о регистрации иностранных вакцин

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что РФ не получила обращений о регистрации иностранных вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом она заявила на пленарном заседании в Государственной думе.

- Что касается регистрации иностранных вакцин, <...> любой производитель иностранного продукта в установленном порядке может обратиться в российский регулятор, и российский регулятор в соответствии с установленными процедурами проведет необходимые действия для последующей регистрации или не регистрации вакцины на территории РФ, — сказала она уточнив, что соответствующих предложений пока не поступало.

При этом власти РФ в вопросе регистрации отдают предпочтение российским препаратам. Голикова заметила, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" являются признанными в мире вакцинами.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что привитые зарубежными вакцинами от коронавирусной инфекции граждане РФ смогут получить сертификат на портале "Госуслуги" с декабря 2021 года. По ее словам, это касается и тех россиян, которые переболели коронавирусом, но не обращались в медицинские учреждения.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что граждане РФ, привитые иностранной вакциной, получают сертификат о вакцинации, то не означает автоматического признания в России вакцины, которой был привит человек. По словам пресс-секретаря президента, РФ продолжает работу по взаимному признанию вакцин с западными странами.