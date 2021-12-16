Лукашенко заявил о подготовке дополнительных ответных мер на санкции Запада

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минск готовит дополнительные ответные меры на санкции, введенные ранее Западом. Такое заявление в четверг, 16 декабря, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкционным мерам.

«Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали», - приводит «БелТА» слова белорусского лидера, который отметил, что Минск всегда открыт к «конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов».

Напомним, 2 декабря Европейский союз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии, в который попали 17 физических лиц и 11 организаций. При этом Брюссель сообщил о готовности и далее расширять свой «черный список». Незадолго до этого Министерство финансов США ввел ограничения против 20 физических лиц и 12 юридических лиц Белоруссии.

Белоруссия в ответ на принятые санкции объявила продовольственное эмбарго. Ограничения начнут действовать с 1 января 2022 года.