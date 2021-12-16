МИД РФ назвал голословными обвинения Москвы в причастности к убийству Хангошвили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва решительно отвергает голословные обвинения со стороны Берлина в причастности российских государственных структур к делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом говорится в распространенном в четверг, 16 декабря, заявлении МИД РФ, где заявили, что решение Высшего суда Берлина «носит характер явного политического заказа»

«Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З. Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве выразили разочарованность высылкой российских дипломатов, отметив, что Берлин осуществил ее «под предлогом» дела об убийстве, отметив, что речь идет об «очередной недружественной акции» в отношении Москвы.

Ведомство также заявляет, что под единственную версию «подтасовывались факты на основе пустых домыслов, публикаций из социальных сетей и давно дискредитировавших себя интернет-платформ, засветившихся в последние годы практически во всех антироссийских "гибридных организациях"».

Напомним, в минувшую среду, 15 декабря, Высший суд Берлина согласился с доводами прокуратуры, что убийство Хангошвилиос было совершено по поручению госструктур России, приговорив россиянина приговорен к пожизненному сроку, а МИД ФРГ сообщил о высылке двух сотрудников российского посольства. Шольц назвал правильным такое решение. В Кремле заявили, что категорически не согласны с выводами суда.