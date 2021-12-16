Сенатор Цеков назвал маловероятным визит нового канцлера ФРГ Шольца в Крым Фото: REUTERS

Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли посетит с визитом Крым.

"Это бы пошло на пользу международному сообществу, и тогда, действительно, международная разрядка была бы не на словах, она бы реализовалась на деле", - заявил парламентарий в беседе с изданием Lenta.ru.

Цеков отметил, что гипотетически посещение Шольцем Крыма возможно, но это вряд ли произойдет в настоящее время.

Напомним, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель предложил новому канцлеру ФРГ посетить Крым для изменения своего ошибочного представление о воссоединении полуострова с Россией, рассказывают "Известия".

Ранее Шольц заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией, но отметил, что не следует воспринимать это как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина, передает RT.