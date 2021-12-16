Порошенко ворвался в студию телеканала "Рада" и осудил его финансирование

Пётр Порошенко Фото: REUTERS

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко прорвался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада», раскритиковав его финансирование, а также обвинив телеканал в том, что тот препятствует работе депутатов.

В студии выступал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, когда перед столом ведущих вдруг появился экс-президент незалежной. Журналистка и выступающий пригласили политика присоединится к эфиру, однако тот отказался, заявив, что телеканал препятствует работе депутатов, а на финансирование тратятся большие деньги.

Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала «Рада» знали - сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков ... Мы точно это так не оставим», - заявил лидер партии «Европейская солидарность», после чего покинул студию.

Напомним, ранее бывший украинский лидер заявил, что украинцы уже «сбросили розовые очки» по поводу нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. По словам Порошенко, ранее жители возлагали надежду на нового главу государства.