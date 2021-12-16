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Общество16 декабря 2021 12:39

Демограф предложил ввести гранты для многодетных семей

Демограф заявил, что в России должна быть оценка труда непроизводственного типа и должна она сопровождаться включением в трудовой стаж
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В России предложили ввести гранты для многодетных семей

В России предложили ввести гранты для многодетных семей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил ввести ввести гранты для многодетных семей.

"С восемью, а то и десятью-двенадцатью детьми ситуация не то, что с двумя детьми или даже пятью. Мне кажется, даже обсуждать не надо, сколько они трудятся, и эти семьи самые крепкие, там единицы могут быть маргинальными", - заявил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что в России нужна оценка труда непроизводственного типа и должна она сопровождаться включением в трудовой стаж.

Накануне депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей зачитываемым в стаж трудовым статусом, сообщает RT.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов предложил установить скидки от 40 до 60 процентов на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, передает "Российская газета".