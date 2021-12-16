Минздрав Белоруссии разрешил ввоз и применение российской вакцины "Ковивак"

Минздрав Белоруссии разрешил применение российской вакцины "Ковивак" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Белоруссии выдало разрешение на ввоз и применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак». Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что свыше 300 тысяч доз данного препарата уже отправлены во все области республики.

«Выдано разрешение на ввоз и применение вакцины "Ковивак" против COVID-19. Эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний», - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что что документы, представленные производителем, прошли экспертизу, а вакцина поступила на аптечный склад 6 декабря текущего. В период с понедельника по среду, 13-15 декабря, более 300 тысяч доз отправили в области Белоруссии.

Напомним, ранее в Центре имени Чумакова ожидают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавирусной инфекции «КовиВак» не раньше чем в середине следующего года.