Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости республики. В своем поздравлении российский лидер отметил успехи Казахстана в экономической, социальной и научно-технической сферах.

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН», – приводится текст поздравления на сайте Кремля.

Российский президент выразил уверенность, что в Москва и Нур-Султан продолжат укреплять двусторонние связи в интересах двух государства и безопасности в Евразии.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре этого года Путин и Токаев по видеосвязи выступили на форуме сотрудничества России и Казахстана.