Депутат Новиков заявил, что новый канцлер Германии не хочет ухудшения отношений с Россией Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы Дмитрий Новиков заявил, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет стать той исторической фигурой, с которой связывали бы ухудшение отношений с Россией.

"Для Шольца важно подчеркнуть, что ключевую ответственность за внешнеполитический курс страны несут не отдельные министры, а правительство в целом и канцлер в частности", - заявил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Парламентарий отметил, что во время правления Ангелы Меркель отношения с Россией были не блестящими, но рабочими.

Ранее Шольц заявлял, что Берлин готов к конструктивному диалогу с Москвой, но это не следует воспринимать как одностороннюю новую "восточную политику" ФРГ, передает "Российская газета".

При этом он одобрил решение властей ФРГ выслать из страны дипломатов РФ после вынесения пожизненного приговора россиянину за убийство грузина Зелимхана Хангошвил, рассказывает телеканал "360".