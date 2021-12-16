Зеленский заявил, что не хочет войны с Россией из-за "миллионов жертв"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава Украины Владимир Зеленский не желает войны с Россией, так как это может привести к "миллионам жертв". Соответствующее заявление украинский президент сделал на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг, 16 декабря.

"Мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что верит в "дипломатический формат переговоров" с Россией. Также Зеленский отметил, что в случае гипотетического конфликта России и Украины НАТО ничего не должна, так как страна не входит в альянс.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Запада имеется план по "сдерживанию" России. Он уточнил, что союзники Киева должны выиграть время, одновременно укрепляя украинские войска. Кроме того, Москве нужно дать понять, что Украина – это будущий член ЕС и НАТО, уверен руководитель министерства иностранных дел.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что Запад умышленно нагнетает напряженность по поводу гипотетического "вторжения" России на Украину. Это является попыткой представить Россию как некую сторону, которая якобы угрожает процессу урегулирования, уверен официальный представитель Кремля.