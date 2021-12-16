Суд оштрафовал TikTok еще на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент Фото: REUTERS

Суд в Москве наложил на социальную сеть TikTok еще один штраф в размере 4 миллионов рублей. Наказание вынесено за отказ удалить запрещенный в России контент.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Мирового суда столицы, TikTok был оштрафован по двум протоколам. Общая сумма штрафов для социальной сети достигла 8,1 миллиона рублей.

Как писал сайт kp.ru, с начала 2021 года российские суды оштрафовали компании Meta и Google, а также TikTok на 111,6 миллиона рублей. Так, Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 миллионов рублей, Google – на 37,5 миллиона рублей, TikTok – уже на 8,1 миллиона рублей.

По информации Роскомнадзора, TikTok оплатил все штрафы, Facebook погасил восемь штрафов и выплатил 26 миллионов рублей, Google – три штрафа на 6 миллионов рублей.