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Общество16 декабря 2021 13:18

Суд оштрафовал TikTok еще на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Общая сумма штрафов для социальной сети составила уже 8,1 миллиона рублей
Абдулла ШАКИРОВ
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Суд оштрафовал TikTok еще на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал TikTok еще на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Фото: REUTERS

Суд в Москве наложил на социальную сеть TikTok еще один штраф в размере 4 миллионов рублей. Наказание вынесено за отказ удалить запрещенный в России контент.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Мирового суда столицы, TikTok был оштрафован по двум протоколам. Общая сумма штрафов для социальной сети достигла 8,1 миллиона рублей.

Как писал сайт kp.ru, с начала 2021 года российские суды оштрафовали компании Meta и Google, а также TikTok на 111,6 миллиона рублей. Так, Facebook (Meta Platforms) оштрафован на сумму 70 миллионов рублей, Google – на 37,5 миллиона рублей, TikTok – уже на 8,1 миллиона рублей.

По информации Роскомнадзора, TikTok оплатил все штрафы, Facebook погасил восемь штрафов и выплатил 26 миллионов рублей, Google – три штрафа на 6 миллионов рублей.