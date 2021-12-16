Оператор ГТС Украины сообщил о готовности продлить контракт с Россией на транзит газа Фото: REUTERS

Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) уже сегодня готова продлить контракт на транзит российского газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон подчеркнул готовности компании «уже сейчас продлить контракт на транзит», что в сообщении назвали «залогом минимизации возможных рисков энергетической безопасности всей Европы».

Глава компании также заявил, что партнерам Украины в Европейском союзе нужно учесть «очевидные преимущества украинской ГТС», а также «перспективу гарантированной, незаполитизированной, стабильной транспортировки газа в страны Европы».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заинтересованности Киева в продлении соглашения о транзите газа из России. Незадолго до этого украинский лидер заявил о предложенной «Газпрому» скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 млрд кубометров. Напомним, контракт на транзит голубого топлива через Украину заканчивается 2024 года.