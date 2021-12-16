Оператор ГТС заявил о сокращении транзита газа через Украину на треть в 2021 году

Украина заявляет о минимальном транзите российского газа за шесть лет Фото: REUTERS

Транзит российского газа через Украину за год сократился почти на треть, а за два года – на 45%, написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Газпром" рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м, - заявил Макогон. - Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019".

По его словам, в 2021 году суммарный транзит российского газа через территорию Незалежной составит 145 млрд куб. м, что он назвал "минимумом за шесть лет".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Макогон допустил, что этой зимой Россия прекратит транзит газа через страну. По его словам, "это политический вопрос, а не экономический". Прекращение транзита можно будет приравнять к "открытой агрессии", считает Макогон.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание, что стоимость газа колеблется именно на спотовом рынке, который Европа предпочла долгосрочным контрактам, надеясь на нестабильные возобновляемые источники энергии.