Основателя клуба «Газгольдер» осудили на 3 года Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Москве осужден один из основателей легендарного ночного клуба и лейбла звукозаписи «Газгольдер» и владелец сети пивных «Кружка» Евгений Антимоний.

Материалы дела рассматривались в Дорогомиловском районном суде. Итогом стал обвинительный приговор – Евгений Антимоний проведет три года в тюрьме за злоупотребление полномочиями.

Эта история тянется с 2015 года. Тогда экс-продюсер Василия Вакуленко (на сцене он известен под псевдонимом Баста) совершил фиктивную сделку с товарным знаком «Кружка» и продал его своей же фирме за символические 100 рублей.

Только в 2019 году по факту было возбуждено уголовное дело. Следователям удалось выяснить, что Антимонию кроме «Газгольдера», принадлежит часть компании «Бинертон-Ка». Последняя владела товарным знаком «Кружка». В 2015 году у компании возникли проблемы и нависла угроза ареста активов. Тогда продюсер продал товарный знак фирме «Рамш». Сумма сделки составила всего 100 рублей, при этом реальная стоимость должна была составлять порядка 150 миллионов рублей.

Позже оказалось, что «Рамш» принадлежит самому Евгению Антимонию.

В пресс-службе суда сайту mk.ru пояснили, что осужденный так же лишен права выполнять управленческие функции в коммерческих организациях сроком на 2 года.

После вынесения приговора ему была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на арест.

В сентябре 2021 года Евгению Антимонию пришлось самому обратиться в полицию. Создатель Газгольдера рассказал, что из его дома, расположенного в элитном коттеджном посёлке, пропали деньги.