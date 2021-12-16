Госдума разрешила судам отправлять подсудимых в психиатрические больницы на полгода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная дума приняла в третьем пакет законопроектов, согласно которым суды имеют право отправлять подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, на лечение в психиатрические больницы сроком на полгода.

Согласно документу, суд может неоднократно продлевать срок нахождения подсудимых в психиатрических лечебницах с ограничением их контактов. Решение об отправке на лечение допускается только тогда, когда психическое состояние фигуранта дела не позволяет ему участвовать в судебном заседании.

По законопроекту госпитализированный в психиатрический стационар должен не меньше одного раза в месяц проходить обязательное психиатрическое освидетельствование. О их результатах больница обязана не реже одного раза в месяц информировать орган предварительного расследования и суд, ведущий делопроизводство.

Заключение о состоянии подсудимого стационар должен направлять им за 15 дней до выписки подсудимого.