Мосгорсуд оставил под арестом основателя Group-IB Сачкова

Илья Сачков / Фото: соцсети

Мосгорсуд отклонил апелляцию обвиняемого в государственной измене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова на решение Лефортовского суда Москвы, который продлил арест бизнесмена до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мосгорсуд оставил решение Лефортовского суда без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - уточнили в суде.

Как ранее писал сайт kp.ru, сам Сачков заявил, что не является изменником. Бизнесмен обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать тому, чтобы он на время следствия находился под домашним арестом "с максимальными ограничениями".

Напомним, в начале октября Следственные органы предъявили обвинение в государственной измене Илье Сачкову. Санкции статьи о госизмене предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Отметим, что причину ареста следствие может не оглашать: все уголовные дела по статье "государственная измена" ведутся следователями ФСБ России, а дальнейшие суды будут проходить под грифом "секретно".