Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 14,8%

Опрошенные в декабре россияне считают, что годовая инфляция достигнет 14,8% Фото: REUTERS

Инфляционные ожидания россиян в декабре 2021 года выросли на 1,3 процентных пункта, достигнув 14,8%. Соответствующие результаты озвучил Банк России на основе проведенных ООО “инфОМ” опросов.

Месяц назад, в ноябре 2021 года, инфляционные ожидания населения России на год вперед составили 13,5%.

Напомним, Центробанк следит за инфляционными ожиданиями россиян, так как они показывают, куда в будущем будут двигаться цены на товары и услуги. Опрашиваемые рассказывают, как, по их мнению, будет меняться общий уровень цен и цены на конкретные товары.

На основе этих данных Центробанк составляет отчеты и корректирует проводимую политику. Именно прогнозы потребителей и производства влияют на реальную инфляцию в будущем, корректируя поведение в части покупок и ценообразования.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что высокая инфляция является темой для обеспокоенности. Об этом официальный представитель Кремля заявил, отвечая на вопрос журналистов в четверг, 16 декабря 2021 года.