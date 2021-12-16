Госдума приняла во втором чтении законопроект о Fan ID для болельщиков Фото: Андрей ВДОВИН

Законопроект о введении паспорта болельщика, или Fan ID, прошел второе чтение в Государственной думе. В документ были внесены поправки, в частности о сроках его вступления в силу – 1 июня 2022 года.

Документ предполагает закрепление за правительством России определение официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация болельщиков будет обязательной. Так, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Она представляет собой электронный документ, необходимый для идентификации болельщика, участника спортивных соревнований, а также иного лица, задействованного в них.

Fan ID предлагается ввести, чтобы обеспечить безопасность и порядок на матчах. Согласно поправкам к законопроекту, продажа билетов на спортивные мероприятия будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты.

В ее оформлении могут отказать, если подавший заявление ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, а также при наличии информации о намерении болельщика совершить противоправные действия. Оформить паспорт болельщика можно будет на портале госуслуг.