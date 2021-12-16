Белоруссия рассматривает вариант кредита у России на 3,5 млрд долларов из-за санкций США

Преодолеть последствия санкций Белоруссии может помочь крупный кредит от России / Фото: soyuz.by

Минск рассматривает возможность заключения новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) с выделением кредита от России на 3,5 млрд долларов. Соответствующее заявление сделал первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков. Его слова приводит агентство БелТА.

"Общая сумма запрашиваемых средств - $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга", - уточнил Снопков.

По его словам, пятый пакет санкций США, касающийся белорусского госдолга, стал для страны "чувствительным". В 2022 году Минску необходимо погасить 3,3 млрд долларов внешней задолженности, а в 2023 году – 4,7 млрд. В связи с этим главным источником средств Снопков назвал внутренние резервы страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство финансов США внесло в санкционный список по Белоруссии 12 юридических лиц и 20 физических лиц. Также Минфин запретил гражданам США совершать операции с долговыми обязательствами Белоруссии, которые выпущены после 2 декабря на срок более 90 дней.