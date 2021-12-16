США ввели санкции против Академии военно-медицинских исследований Китая Фото: REUTERS

Министерство промышленности и торговли Соединенных Штатов ввело санкции в отношении Академии военно-медицинских исследований Китая.

В документе на сайте ведомства сообщается, что санкции затронут 11 институтов Академии, занимающихся исследования в области микробиологии, эпидемиологии, токсикологии, биоинжинирингом, контролем заболеваний и ветеринарией.

Ограничения введены в связи с «использованием Академией биотехнологических процессов для поддержки китайской армии». Как отмечается в сообщении, вероятно, учреждение исследовало возможности создания «оружия по контролю мозга».

Также США ввели ограничения против таких компаний, как Electronics Technology Group Corporation, Shaanxi Reactor Microelectronics, Shanghai AisinoChip Electronics, Hong Kong Cheung Wah Electronics Technology Company, Hyper Systems Union Limited.

Напомним, ранее США заявили о санкциях против Московского физико-технического института в связи с «поддержкой разработок Китая в сфере квантовых вычислений для военных целей».

Как писал сайт kp.ru, в октябре этого года Пекин и Вашингтон обсудили отмену таможенных пошлин и санкций.