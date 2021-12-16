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Здоровье16 декабря 2021 15:02

Мишустин сообщил, что Россия готова делиться технологиями в сфере борьбы с коронавирусом

Председатель правительства РФ подчеркнул, что жизнь и здоровье людей превыше всего
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия готова делиться с другими странами научными разработками по борьбе с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 16 декабря. Его словам приводит телеграм-канал правительства России.

"Достижения России по созданию в невероятно короткие сроки самых эффективных и безопасных вакцин от коронавируса – это хороший пример работы наших ученых на благо всего мира, - подчеркнул Мишустин. - Ведь жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод и не может быть предметом торга".

Как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Мишустин заявил, что для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией во всем мире необходимо выполнение двух основных условий: необходимо предоставить равный доступ к вакцинам, а также устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов.

Председатель правительства РФ подчеркнул, что Россия осознает необходимость оказания помощи другим странам в период пандемии. В частности, российскую вакцину от коронавируса направляют некоторым соседям по Евразии, государствам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Сейчас "Спутник V" используют для вакцинации в 70 странах, причем в некоторых из них уже открыто производство этой вакцины.