Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании

С начала следующей неделе в Москве начнется резкое похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Теплая погода сменится сильными морозами уже в понедельник, 20 декабря, когда столбики термометров опустятся до 14 градусов.

«Погода начнет меняться в понедельник. Причем это будет резкое изменение циркуляции. Циклон, который углубляется, он сформируется явным образом к понедельнику, и центр его будет находиться северо-восточнее Московского региона. В течение понедельника будет понижение температуры, причем будет такой аномальный ход, прямо с утра температура будет понижаться, вместо того, чтобы днем достигать некоторого максимума. Понижение температуры приведет к тому, что и ночью, и днем в понедельник одна и та же температура – минус 9-14 градусов», – рассказал синоптик в эфире радио «Комсомольская правда».

Во вторник, 21 декабря, температура опустится до минус 17-22 градусов ночью и минус 13-18 – днем. Аналогичная картина прогнозируется и в среду, сказал Вильфанд.

До конца этой недели температура превысит норму на 5 градусов, сообщил специалист. Так, ночью будет от минус 1 до минус 4 градусов, днем – около 0 градусов. В пятницу, 17 декабря, температура установится на отметке от минус 1 до плюс 1 градуса, в субботу – от 0 до минус 3.

Как писал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 13 декабря, на Москву обрушился сильнейший за 32 года снегопад. В столице выпало 20% месячной нормы осадков.