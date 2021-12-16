Столтенберг не ответил Зеленскому, когда Украину примут в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский спрашивал у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, в каком году Киев примут в Североатлантический альянс, однако тот не ответил. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня утром президент встретился с генеральным секретарем НАТО. Там было все очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали», – сказал украинский министр иностранных дел во время прямого эфира в Facebook.

Как отметил Кулеба, Столтенберг заверил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен обсуждаться исключительно между Брюсселем и Киевом.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что на пути Украины в Североатлантический альянс выставлен «шлагбаум», который «не выходит обойти».

Как писал сайт kp.ru, ранее источник, знакомый с переговорами рассказал, что Соединенные Штаты предупредили украинские власти о трудностях с приемом Киева в НАТО. По информации Associated Press, членство Украины вряд ли будет одобрено в ближайшие 10 лет.