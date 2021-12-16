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Общество16 декабря 2021 15:51

Пробки в Москве достигли девяти баллов 16 декабря 2021

Средняя скорость потока личного транспорта составляет 22 км/ч
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Вечерние пробки в Москве достигли девяти баллов

Вечерние пробки в Москве достигли девяти баллов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве пробки к вечеру четверга, 16 декабря 2021 года, достигли девяти баллов. Это следует из данных сервиса по отслеживанию автомобильного движения "Яндекс.Пробки".

В связи с этим столичный Дептранс в своем телеграм-канале рекомендовал водителям воспользоваться услугами общественного транспорта. Это будет и быстрее, и поможет не усугубить и без того сложную дорожную обстановку.

"Рекомендуем для поездок по городу пользоваться городским транспортом. В центральной части быстрей всего будет на метро, - говорится в тексте поста. - По вылетным магистралям в сторону области рекомендуем пользоваться автобусами или такси, которые едут по выделенным полосам".

В ведомстве также привели занимательную статистику: средняя скорость автобусов в текущей обстановке составляет 28 км/ч, что на 6 км/ч выше, чем личного транспорта (22 км/ч).

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее департамент транспорта Москвы предупредил, что в столице России начнутся предновогодние пробки. Причинами назвали предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, снегопады, мелкие ДТП и ограничения из-за строительных работ.