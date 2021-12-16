Цена газа в Европе впервые с октября 2021 превысила 1 600 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в четверг, 16 декабря, поднялась на 3,5% и впервые с октября 2021 установилась на отметке выше 1 600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 18:29 по московскому времени составляла 1 602 доллара за тысячу кубов.

Как писал сайт kp.ru, ранее исполнительный директор немецкой ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Блешке заявил, что газовые хранилища в Германии заполнены ниже уровня в 60%. По его словам, это исторически низкий показатель за последние несколько лет. Он предупредил, что запасы газа в хранилищах «станут очень низкими» в феврале 2022 года, если отбор топлива из них будет на таком же уровне.

Напомним, в парламенте Германии считают, что остановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» повлияла на рост цен на газ в Европе.