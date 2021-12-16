Паоло Ваноли назначен главным тренером московского "Спартака"

Паоло Ваноли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянец Паоло Ваноли назначен новым главным тренером московского "Спартака" после отставки португальского специалиста Руя Витории. Об этом рассказал агент Ваноли Андреа Д'Амико. Его словам приводит Tutti Convocati.

Последней командой Паоло Ваноли был миланский "Интер", где 49-летний итальянец занимал пост ассистента главного тренера. До этого аналогичный пост занимал в лондонском "Челси". И в итальянской, и в английской команде работал с именитым тренером Антонио Конте.

Кстати, "КП-Спорт" уже составил досье нового главного тренера "Спартака". Как выяснилось, Ваноли подружился с невыносимым Конте, оставил Кьезу вне сборной, несмотря на дружбу с его отцом, и не играл в сборной из-за Мальдини.

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 декабря официально объявлено о том, что португальский тренер Руй Витория покидает пост главного тренера ФК "Спартак" (Москва). В столичном клубе наставник проработал несколько месяцев и за это время смог вывести клуб в 1/8 финала Лиги Европы, но провалил старт в чемпионате.