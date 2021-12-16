Ученые выяснили, что пожилые люди сохраняют антитела к коронавирусу вдвое дольше молодых

Пожилые люди дольше сохраняют хороший иммунитет к коронавирусу Фото: REUTERS

Пожилые люди в два раза дольше сохраняют высокий уровень антител к коронавирусной инфекции, чем молодые. К такому выводу пришли ученые Военно-медицинской академии имени Кирова и Лабораторная служба Хеликс, проанализировав показатели 1,4 тысячи человек в возрасте от 18 до 70 лет.

Об этом рассказал на пресс-конференции ТАСС начальник первой кафедры и клиники имени академика Молчанова Владимир Салухов. По его словам, наименее продолжительное время сохраняют иммунитет к COVID-19 молодые мужчины, в особенности те, что перенесли заболевание в легкой форме.

"Это такая когорта риска, на которую следует обращать внимание, когда мы обсуждаем вопросы какого-то динамического наблюдения", - констатировал Салухов.

По его словам, в отличие от женщин, у них после 60 суток с момента выздоровления уровень антител в крови не растет, а снижается вплоть до 180 суток.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 57,7%, рассказала заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова в четверг, 16 декабря.