В Белом доме назвали главные успехи администрации Байдена в 2021 году

Псаки считает военное соглашение AUKUS главным достижением Байдена в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военное соглашение между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией стал главным достижением администрации Джо Байдена в этом году, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, такие как AUKUS. Мы более тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами в регионе по вопросам обороны, безопасности и экономических интересов, углубляя связи между нашими европейскими и индо-тихоокеанскими союзниками», – написала Псаки в Twitter в ответ на просьбу журналистов назвать главные успехи команды президента США в 2021 году.

Также пресс-секретарь отметила восстановление союзов и разрешение торговых споров с Европой, в том числе по производству самолетов и пошлинам на сталь и алюминий.

Как писал сайт kp.ru, ранее Австралия объявила о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок на фоне заключения трехстороннего соглашения с Лондоном и Вашингтоном (AUKUS), по которому Канберра получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории. Париж на этом фоне выступил против AUKUS. Главы МИД стран Европейского союза поддержали республику в данной ситуации. Как писал сайт kp.ru, Китай выступил категорически против нового объединения.

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