Аналитик назвала минимальные цены на красную икру Фото: Shutterstock

Чем ближе к Новому году, тем активнее растут цены на красную икру. По сравнению с ноябрем 2020 года, в 2021-м баночка лососевой икру подорожала на 26%.

Руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова объясняет, что цены не падают из-за того, что большую часть выловленной рыбы и икры отправляют на экспорт. Тем не менее, недостатка для отечественного потребителя не будет. Но другой вопрос, какого качества товар попадает на прилавки российских магазинов.

- В настоящий момент качественной икры не очень много. Большая часть ушла на экспорт и внутренний рынок, скажем так, остался в сторонке. Но в любом случае товар есть,- — пояснила «Ридусу» Полина Кирова.

Цены растут, покупательная способность снижается, так что ждать ажиотажного спроса на данный продукт в этом году не стоит.

Что касается ценника, если есть желание, чтобы на столе был действительно натуральный и качественный продукт, то дешевым он быть не может.

- 400 рублей банка красной икры стоить не может. Более-менее адекватные цены стартуют от 600 рублей за 140 граммов. За минимальную цену можно купить товар только по акции. При этом среди акционных товаров тоже встречаются качественные варианты, так как эта скидка обусловлена маркетинговым ходом, - заключает аналитик.

По данным Росстата, в октябре 2000 года килограмм икры стоил в рознице 675 рублей. Сейчас за эти деньги можно купить только 100 граммов продукта.