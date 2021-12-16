Производители опровергли предстоящее подорожание мяса птицы в магазинах Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин опроверг новости о предстоящем подорожании мяса птицы в магазинах. Он отметил, что запрет на импорт комбикорма из Европы не приведет к увеличению ценников для конечного потребителя.

Сергей Юшин добавляет, что в настоящий момент уже наблюдаются перебои с поставками кормов, необходимых для выращивания птицы. Это связано с рядом факторов. Часть продукции не поступает из-за ограничений на поставки от производителей, которые не выполняли требования Россельхознадзора по качеству и безопасности. Определенный объем не доходит до РФ из-за логистических проблем с Китаем.

Минсельхоз и Россельхознадзор в курсе сложившейся ситуации. Уже принимаются меры для решения вопроса.

-Ведется поиск альтернативных источников поставок аминокислот и витаминов, не производящихся в России. Или тех, по которым сегодня есть дефицит, - отметил Юшин в беседе с NEWS.ru.

По мнению эксперта, есть все основания полагать, что в первой половине 2022 года ситуация стабилизируется.

тем не менее, к Новому году в России могут вырасти цены на ряд товаров на 3–7%. В первую очередь речь идет о продуктах питания — мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкоголе. Кроме того, могут подскочить цены на самые востребованные подарки — парфюмерию, косметику и ювелирные изделия, пишет газета "Известия".

Ранее Минсельхоз предложил ряд мер по стабилизации стоимости мяса. Ведомство выступило с инициативой, которая заключается в обнулении импортных пошлин на замороженную говядину и свинину, сообщает ФАН.